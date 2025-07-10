لاتتجاهلها .. هذه العلامة تشير لاصابتك بالسرطان

نجد الكثير من الاشخاص لديهم حسنة كبيرة تسمي بالشامة والذي يعتقدها البعض بمرض جلدي

ووجود الشامة (أو "الخال") لا يعني بالضرورة وجود مرض جلدي، فهي غالبًا تكون نموًا جلديًا حميدًا شائعًا. لكن هناك بعض التغيرات في الشامة قد تكون مؤشرات لأمراض جلدية خطيرة، مثل سرطان الجلد (الميلانوما).

علامات خطورة في الشامة يجب الانتباه لها:

1. (عدم التماثل): نصف الشامة لا يشبه النصف الآخر.



2. (الحدود): حواف غير منتظمة أو خشنة.



3. (اللون): تعدد الألوان في الشامة (بني، أسود، أحمر، أبيض).



4 - (القطر): قطر أكبر من 6 مم (بحجم ممحاة القلم).



5. E - Evolving (التغير): حدوث أي تغيير في الشكل، الحجم، اللون، أو نزيف أو حكة.

عوامل الخطر

ظهور شامة جديدة بعد سن الـ30.

نزيف أو تقشر أو ألم في الشامة.

تغير ملحوظ في شامة موجودة.

ماذا يجب أن تفعلي؟

راجعي طبيب جلدية فورًا إذا لاحظتِ أي من العلامات السابقة.

من المفيد إجراء فحص دوري للشامات، خاصةً إذا كان لديك تاريخ عائلي بسرطان الجلد أو تعرضتِ للشمس لفترات طويلة.



المصدر: Hindustan