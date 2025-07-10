رئيس جامعة كفرالشيخ: بدء الدراسة بالجامعة الأهلية العام الدراسي المقبل في 13 كلية

أعلن رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، عن جاهزية الجامعة لبدء الدراسة في جامعة كفر الشيخ الأهلية، اعتبارا من العام الجامعي 2025/ 2026، في 13 كلية تضم 43 برنامجا في مختلف التخصصات وفق أحدث المعايير العالمية، والتي تشمل (كلية الطب البشري- كلية الصيدلة - كلية طب الفم الأسنان – كلية العلاج الطبيعي - كلية الطب البيطري – كلية التمريض– كلية الهندسة – كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي – كلية العلوم - كلية الزراعة – كلية الأعمال - كلية اللغات والعلوم الإنسانية – كلية الفنون والتصميم)، مشيراً إلى أن الجامعة لديها كافة الإمكانيات المتاحة لذلك وكذلك المنشآت التعليمية اللازمة لاستيعاب كافة الطلبة من محافظة كفر الشيخ وكافة محافظات الجمهورية.



وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، سعي الجامعة لتقديم خدمات تعليمية وبحثية ذات جودة تنافسية في إقليم الدلتا، مع مراعاة أن تكون التكلفة مناسبة للطلبة وأسرهم، والعمل على بناء شراكات مع جامعات دولية مرموقة بهدف تقديم تعليم متميز يواكب أحدث المعايير العالمية.

وأشار الدكتور عبدالرازق دسوقي، إلى أنه تم صياغة البرامج والخطط الدراسية بالجامعة الأهلية وفقًا للإطار المرجعي والاسترشادي للتعليم الجامعي والعالي في مصر والمعايير العالمية المعتمدة، مؤكدا أن الجامعة تستهدف دعم الاقتصاد المعرفي من خلال التركيز على البحث العلمي التطبيقي الذي يساهم في إيجاد حلول للتحديات المجتمعية والاقتصادية.



وأكد أن جامعة كفر الشيخ الأهلية تعمل على تقديم تعليم بجودة متميزة يعتمد على الابتكار والتفكير النقدي، ويُعِدّ خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن البرامج الدراسية تجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي.

كما أكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، أن إطلاق الدراسة بجامعة كفر الشيخ الأهلية يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لتوسيع نطاق التعليم الجامعي وتوفير فرص تعليمية متطورة تلبي احتياجات التنمية المستدامة.



وأشار إلى أن فتح باب التسجيل المبكر للقبول بكليات الجامعة الأهلية للعام الجامعي 2025-2026 سيكون في القريب العاجل، وسوف يتم الإعلان خلال وقت وجيز عن آليات التسجيل والمصروفات الدراسية، مشيراً الي عدم تلقي أي أخبار بخصوص هذا الشأن إلا من خلال الموقع الرسمي والصفحة الرسمية للجامعة.



وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن البرامج الدراسية التي ستبدأ الدراسة بها بكليات جامعة كفر الشيخ الأهلية لمنح درجة البكالوريوس تشمل كليات الطب (بكالوريوس الطب و الجراحة)، كلية الصيدلة (بكالوريوس الصيدلة فارم دي - وبكالوريوس الصيدلة صيدلة إكلينيكية)، كلية طب الفم والأسنان (بكالوريوس طب الفم والأسنان)، كلية العلاج الطبيعي (بكالوريوس العلاج الطبيعي)، كلية الطب البيطري (بكالوريوس الطب البيطري – برنامج تميز صحة وسلامة الغذاء – برنامج تميز طب وجراحة الحيوانات الأليفة – برنامج تميز الأدوية والمستحضرات البيولوجية البيطرية)، كلية التمريض (بكالوريوس التمريض)، كلية الهندسة (برنامج هندسة الميكاترونيات – برنامج هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة – برنامج العمارة بالتكنولوجيا الرقمية – برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي – برنامج الهندسة الإنشائية)، كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي (برنامج علوم الحاسب – برنامج تقنية المعلوماتية الحيوية – برنامج الأمن السيبراني والأدلة الجنائية الرقمية- برنامج الذكاء الاصطناعي – برنامج الذكاء الاصطناعي الحيوي – برنامج الواقع الافتراضي والمعزز – برنامج كشف وتحليل بيانات الجرائم الرقمية)، كلية العلوم (برنامج جولوجيا البترول والتعدين والاستكشاف المعدني – برنامج التقنية الحيوية التطبيقية – برنامج الكيمياء الحيوية – برنامج علوم وتكنولوجيا النانو)، كلية الزراعة (برنامج التكنولوجيا الحيوية – برنامج تكنولوجيا الزراعة المحمية)، كلية الأعمال (برنامج المحاسبة وتحليل الأعمال – برنامج نظم معلومات الأعمال)، كلية اللغات والعلوم الإنسانية (برنامج اللغة الانجليزية والترجمة المتخصصة – برنامج اللغة الصينية والترجمة المتخصصة – برنامج اللغة الألمانية والترجمة المتخصصة – برنامج اللغة الإسبانية والترجمة المتخصصة – برنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية – برنامج علم النفس الإكلينيكي – برنامج الجيواركيولوجي – برنامج نظم المعلومات الأثرية – برنامج إعداد معلم التعليم الفني الرقمي – برنامج إعداد المعلمة الرقمية للتربية والطفولة المبكرة "رياض أطفال")، كلية الفنون والتصميم (برنامج التصميم الداخلي – برنامج تصميم المنسوجات والملابس – برنامج التصميم الجرافيكي والرسوم المتحركة).

