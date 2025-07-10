رئيسة المفوضية الأوروبية: قدمنا دعمًا لأوكرانيا بـ165 مليار يورو منذ بداية الحرب

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، أن رئيسة المفوضية الأوروبية أعلنت تقديم دعم عسكري جديد لأوكرانيا بقيمة مليار يورو، في إطار استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لكييف في مواجهة تداعيات الحرب مع روسيا.

165 مليار يورو إجمالي الدعم الأوروبي لأوكرانيا منذ اندلاع الحرب

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية"، أن الاتحاد الأوروبي قدم دعمًا إجماليًا لأوكرانيا بنحو 165 مليار يورو منذ بدء الحرب، يشمل مساعدات مالية وعسكرية وإنسانية، إلى جانب دعم لجهود إعادة الإعمار وتعزيز قدرات المؤسسات الأوكرانية.

الاتحاد الأوروبي يواصل دعم أوكرانيا سياسيًا وعسكريًا

ويأتي هذا الإعلان في سياق الموقف الأوروبي الثابت تجاه دعم أوكرانيا سياسيًا وعسكريًا، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتصاعد الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية داخل البلاد.