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وسط حالة من السعادة| طلاب الثانوية العامة يحتفلون لانتهاء الامتحانات.. شاهد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالدف والفوم والورود.. احتفال طلاب الثانوية العامة بنهاية الامتحانات

فرحة طلاب الثانوية بجنوب سيناء
فرحة طلاب الثانوية بجنوب سيناء
ايمن محمد

احتفل طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة جنوب سيناء اليوم، الخميس، بانتهاء الامتحانات من أمام لجنة مدرسة الزهور الثانوية بنات بإدارة طور سيناء، على أنغام الأغاني والزغاريد فى أجواء مليئة بالفرحة.

واستقبل أولياء الأمور أبناءهم بالورود والزغاريد، بينما قامت الطالبات والطلاب بالتعبير عن فرحتهم بالفوم والدف، كما قاموا برسم القلوب وكتابة العبارات التذكارية على التيشيرتات التي كانوا يرتدونها.

واحتفل الطلاب في بإطلاق الشماريخ وسط حالة من البهجة والسعادة سيطرت على الجميع من الطلاب وأولياء الأمور. 

وتواجد رجال الأمن لتأمين احتفالات الطلاب أمام مقر اللجنة.

وأكد الطلاب أن سعادتهم بانتهاء الامتحانات لا توصف، قائلين: "مفيش مذاكرة ولا سهر، هنام ونخرج".

وأدى طلاب الثانوية العامة في جميع الشعب اليوم الامتحانات في مواد "الرياضات التطبيقية، والأحياء، والإحصاء"، وسط تشديدات أمنية في محيط اللجان.

وأكد عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات انتهت في هدوء، ولم تتلق غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية أي شكاوى أو بلاغات، ولم يتم رصد أي تجاوزات داخل اللجان على مدار فترة الامتحانات.

جنوب سيناء فرحة طلاب الثانوية ورد زغاريد

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