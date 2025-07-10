تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 9 سفن، وتم تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و868 شاحنة و328 سيارة.



وذكرت الهيئة - في بيان اليوم /الخميس/ - أن حركة الواردات شملت 5000 طن بضائع، و471 شاحنة، و268 سيارة.. فيما شملت حركة الصادرات 13000 طن بضائع، و397 شاحنة و60 سيارة.



وأشار البيان إلى أن ميناء سفاجا استقبل اليوم السفينة (Alcudia Express).. بينما غادرته السفينتان (Belagos Express) و(الحرية 2)، بينما شهد ميناء نويبع تداول 4000 طن بضائع و246 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين "الحسين" و"آيلة"، فضلا عن تسجيل وصول وسفر 1500 راكب بمواني الهيئة.

