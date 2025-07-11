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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محاكمة 46 متهما بـ خلية العجوزة الثانية.. في هذا الموعد

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدًا السبت 12 يوليو 2025، محاكمة 46 متهمًا في القضية رقم 14874 لسنة 2024 جنايات العجوزة، في القضية المعروفة بـ«خلية العجوزة الثانية».

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وأمانة سر محمد هلال.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أنه خلال الفترة من 2014 وحتي 1 مارس 2022، في نطاق محافظات القاهرة والدقهلية وأسيوط وسوهاج، المتهمين من الأول وحتي الخامس تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات منالعامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة الهيكل الإداري بجماعة الإخوان الإرهابية.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين من السادس وحتى الأخير انضموا لتلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، وأن المتهمين 8 و9 و11 ومن الثالث الثلاثون وحتي الأربعين والسادس والأربعين قاموا بتمويل جماعة إرهابية.

الدائرة الثانية إرهاب مجمع محاكم بدر خلية العجوزة الثانية محاكمة 46 متهمًا المستشار وجدي عبد المنعم

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