الشافعي: غرفة دبي للاقتصاد الرقمي منصة مثالية لاحتضان شركات التكنولوجيا والخدمات من مصر

أكد أحمد الشافعي المسئول عن مكتب غرف دبي في مصر، أن التعاون بين الجانبين المصري والإماراتي لا يقتصر فقط على التبادل التجاري أو الصناعي، بل يمتد إلى قطاع الخدمات بمختلف أنواعه.

وخلال اجتماع لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أشار الشافعي إلى أن قطاعات مثل السياحة والاستشارات الهندسية، والخدمات التكنولوجية، من أكثر القطاعات المصرية القابلة للتوسع عبر شبكة غرف دبي، خاصة في أسواق إفريقيا والمغرب، جاء ذلك في إطار أحدث مسارات التعاون المشترك لتعظيم الاستفادة من الكفاءات المصرية.

منصة مثالية

وأوضح أن غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تُعد منصة مثالية لاحتضان شركات التكنولوجيا والخدمات من مصر، بما يسمح لها بالتوسع في أسواق يصعب الوصول إليها تقليديًا.

وأضاف أن التجربة المصرية في التحول الرقمي، لا سيما في القطاعات الحكومية والتعليمية والطبية، تُمثل نموذجًا يمكن تصديره والاستفادة منه في عدة دول شريكة في إفريقيا وآسيا.