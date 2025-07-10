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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الكهرباء تنفي نشوب حريق بمحطة محولات شبرامنت

الكهرباء
الكهرباء
وفاء نور الدين

نفي منصور عبد الغني المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ما تردّد حول نشوب حريق بمحطة محولات شبرامنت. 

وطالب "منصور" في تصريح خاص لـ"صدى البلد" تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات التى تتردد هذه الأيام عن كثرة الحرائق بالدولة. 

وكانت بعض وسائل التواصل الاجتماعي قد أشاعت عن وجود حريق   بمحطة الكهرباء الرئيسية بمدينة شبرامنت.

ونجحت قوات الدفاع المدني في إخماد الحريق، وتولى مسئولو شركة الكهرباء إجراء الإصلاحات اللازمة لإعادة التيار.

وكان قد نشب حريق امس بأحد المحولات داخل محطة محولات "S1" التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء بمدينة العاشر من رمضان.

وتمكنت  فرق الطوارئ التابعة للشركة بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية، نجحت في  السيطرة على الحريق الذي  اندلع مساء أمس بمحطة محولات "S1" بمدينة العاشر من رمضان ، ولم يسفر الحريق  عن أي إصابات او خسائر. 

وتم  الدفع بعدد من مولدات الطوارئ حتى الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة التيار بالكامل في خلال ساعتين. 

وزارة الكهرباء حريق بمحطة محولات محطة الكهرباء

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