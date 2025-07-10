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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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موجة حـارة تضرب البلاد .. وبيان عاجل من الأرصاد

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن
مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن
رنا عبد الرحمن

قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية حيث كشفت عن حالة طقس شديدة الحرارة والرطوبة تضرب أغلب أنحاء الجمهورية اليوم الخميس 

10 يوليو 2025، وسط استمرار موجة الطقس الصيفي القاسي التي تشهدها البلاد هذا الأسبوع. 

وأكد خبراء الأرصاد أن الطقس سيكون شديد الحرارة رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، وجنوب البلاد، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، في حين يسود طقس مائل للحرارة رطبًا ليلًا على أغلب المناطق.

وأشارت الهيئة إلى أن نسب الرطوبة المرتفعة تساهم في زيادة الإحساس بدرجات الحرارة عن المعدلات المسجلة فعليًا، بقيم تتراوح ما بين درجتين إلى أربع درجات، ما يفاقم الشعور بالطقس الخانق، خاصة في أوقات الذروة خلال ساعات النهار.

وتوقعت الأرصاد شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، تمتد من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من غرب القاهرة، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة ووسط سيناء، مما يستدعي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الأولى.

كما تنشط الرياح اليوم على فترات متقطعة في مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، خاصة على شواطئ السلوم، مطروح، العلمين والإسكندرية، بالإضافة إلى بعض مناطق جنوب سيناء وشمال الصعيد، بسرعة تتراوح بين 40 إلى 50 كم/ساعة، مما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية، خاصة في البحر المتوسط، حيث تكون حالته معتدلة إلى مضطربة بارتفاع أمواج يتراوح من مترين إلى ثلاثة أمتار.

 أما البحر الأحمر فحالته خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر إلى مترين.

ووفق بيان هيئة الأرصاد، فإن الموجة الحارة ستستمر خلال الأيام المقبلة، مع نشاط للرياح من الجمعة 11 يوليو وحتى الثلاثاء 15 يوليو على فترات متقطعة في عدد من المناطق من بينها السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى وجنوب سيناء، ما قد يخفف قليلًا من الإحساس بالحرارة في بعض الفترات.

وسجلت درجات الحرارة العظمى والمحسوسة المتوقعة اليوم الخميس على النحو التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 37 درجة، والمحسوسة 39 السواحل الشمالية: العظمى 31، والمحسوسة 35 جنوب سيناء: العظمى 39، والمحسوسة 41 شمال الصعيد: العظمى 39، والمحسوسة 41

جنوب الصعيد: العظمى 42، والمحسوسة 43

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:

الطقس مشمس حار سواحل شبورة درجات الحرارة

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