بتصميم فاخر ومواصفات قوية.. إطلاق هاتف Oppo Reno 15 رسميًا

في مايو، كشفت شركة أوبو عن سلسلة هواتفها الذكية رينو 14 في الصين. وتعمل الشركة حاليًا على طرح هاتفي رينو 14 و 14 برو في أسواق أوسع . في الوقت نفسه، بدأت الشائعات بتسريب تفاصيل الجيل القادم من سلسلة هواتف رينو 15. ويشير تسريب جديد، من المُسرب سمارت بيكاتشو، إلى موعد الإطلاق، ويُؤكد على أحجام الشاشات التي ظهرت في تسريب حديث.

تسريبات عن سلسلة Oppo Reno 15

وفقًا للتسريبات، ستُطلق سلسلة هواتف Oppo Reno 15 في نوفمبر من هذا العام في الصين. وستتوفر بنسختين أحدهما نسخة صغيرة الحجم بشاشة مسطحة مقاس 6.3 بوصة، ونسخة أكبر مقاس 6.78 بوصة، مُصممة خصيصًا لمن يُفضلون الشاشات الأكبر. ورغم أن تفاصيل التصميم الدقيقة لم تُؤكد بعد، فمن المتوقع أن تحافظ الهواتف على التصميم الأنيق وخفيف الوزن المُعتاد في سلسلة Reno.

فيما يتعلق بالتصوير، يُقال إن سلسلة هواتف Reno 15 ستتميز بتحديث كبير في الكاميرا، حيث ستُزود بمستشعر كاميرا رائد. وأضاف أن إعادة إنتاج الألوان ستتحسن بشكل ملحوظ. ووفقًا لتسريب حديث من DCS ، ستحتوي سلسلة هواتف Reno 15 على كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مزودة بمستشعر كبير.

ميزات هاتفOppo Reno 14

تُضيف Oppo أيضًا بعض تقنيات التصوير الرائدة من سلسلة Find X8 إلى هاتف Reno 15، بما في ذلك مستشعرات صور متطورة وتصحيح ألوان. ومثل سلسلة Reno 14، من المتوقع أن يتميز كلا طرازي Reno 15 بعدسة مقربة (Periscope). كما سيستمر الجيل الجديد في تزويده بإطار معدني متوسط ​​وبطاريات أكبر مع دعم الشحن اللاسلكي.

أحد أهم الترقيات التي ستشاهدها في سلسلة Reno 15 هو تضمين أحدث برنامج، Android 16 المستند إلى ColorOS 16. سيظهر هذا لأول مرة في تشكيلة Find X9، والتي ستظهر لأول مرة في سبتمبر أو أكتوبر في الصين.