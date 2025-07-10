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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الخدمات البيطرية يبحث مع ممثل الزراعة الروسية تعزيز التعاون الفني

رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، و "ديميتري ديكان" ، ممثل وزارة الزراعة بسفارة روسيا
رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، و "ديميتري ديكان" ، ممثل وزارة الزراعة بسفارة روسيا
شيماء مجدي

عقد الدكتور حامد موسى الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، و“ديميتري ديكان”، ممثل وزارة الزراعة بسفارة روسيا الاتحادية بالقاهرة، اجتماعا مشتركا، لبحث تعزيز التعاون الفني بين مصر وروسيا في المجالات المرتبطة بالصحة الحيوانية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعزيز العلاقات المتنامية بين جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية، وتفعيلاً للتعاون الفني في مجالات الصحة الحيوانية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها: تعزيز التبادل التجاري للمنتجات الحيوانية والزراعية، ومناقشة آليات تيسير الإجراءات الفنية  بما يدعم انسيابية حركة التصدير والاستيراد بين البلدين، فضلا عن تصدير اللحوم الروسية إلى السوق المصري، عبر المجازر المعتمدة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية والفنية، إضافة الى تسهيل تسجيل الشركات العاملة في الألبان ومنتجاتها، من الجانبين المصري والروسي، بما يضمن تداول منتجات تتوافق مع المعايير الصحية ويُعزز التجارة البينية.


وتناول اللقاء أيضا استكمال إجراءات تسجيل منشآت الأسماك المصرية المصدّرة إلى روسيا، ومناقشة تسجيل منشآت روسية لتصدير أنواع متنوعة من الأسماك إلى مصر، فضلا عن متابعة ملفات تسجيل منشآت التصدير المصرية لدى الجهات الروسية المختصة، ومراجعة الشهادات الصحية المقترحة للمنتجات الروسية لضمان توافقها مع المتطلبات التنظيمية المصرية.

وفقًا للمعايير الدولية


واتفق الجانبان  على عقد اجتماع فني قريب بين خبراء الهيئة العامة للخدمات البيطرية ونظرائهم من الهيئة الفيدرالية الروسية للصحة والصحة النباتية، لمناقشة جميع الملفات  بصورة مباشرة وبناءة، مؤكدين على أهمية استمرار التنسيق الفني وفتح قنوات اتصال مباشرة بين الجانبين، بما يحقق التوازن بين تسهيل التبادل التجاري وضمان السلامة الصحية للمنتجات ذات الأصل الحيواني ، مع مراعاة الوضع الوبائي في كلا البلدين كعامل حاكم في تنظيم حركة التبادل وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.

الدكتور حامد موسى الهيئة العامة للخدمات البيطرية وزارة الزراعة الصحة الحيوانية روسيا

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