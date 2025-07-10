في برج السلطة القضائية ..إنفجار ضخم يهز العاصمة الإيرانية طهران

شهدت أحد الأبراج السكنية الواقعة في منطقة چيتگر في العاصمة الإيرانية طهران، تحديدًا قرب بحيرة چيتگر وعلى طريق همداني السريع انفجارا ضخما عصر اليوم الخميس.

ووقع الإنفجار في وحدة سكنية بالطابق الرابع عشر في البرج المعروف باسم برج السلطة القضائية أو برج موظفي الجهاز القضائي للقوات المسلحة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام.

وكشفت شبكة تسنيم الإيرانية على لسان المتحدث باسم هيئة الطوارئ في طهران أن الانفجار الذي وقع في برج چيتگر ناجم عن تسرب غاز، مبينا أن خمس سيارات إسعاف توجّهت فورًا إلى الموقع، وتم نقل سبعة مصابين إلى المراكز الطبية.

وبيًنت التفاصيل الأولية التي تم تداولها في الإعلام المحلي أن الغاز تم توصيله حديثًا إلى المبنى، وأحد السكان قام بفتح صمام الغاز من أجل تفريغ الهواء من الأنابيب، ما أدى، على ما يبدو، إلى تسرّب الغاز، ووقوع شرارة تسببت بالانفجار.