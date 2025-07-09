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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نتنياهو: إيران كان أمامها عام واحد لصنع أكثر من قنبلة نووية

نتنياهو
نتنياهو
هاني حسين

أكد بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن إيران كان أمامها عام واحد لصنع أكثر من قنبلة نووية، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية مقتل نحو 700 مواطن غير عسكري وإصابة 5 آلاف آخرين، منهم 18 شخصا من الكوادر الطبية، في الحرب الأخيرة مع إسرائيل حتى الآن.

يأتي ذلك في الوقت الذي أدلى فيه رئيس مؤسسة الشهيد وشئون المضحين في إيران سعيد اوحدي في وقت سابق بأن نحو 1100 من أبناء الشعب الإيراني قتلوا جراء العدوان الإسرائيلي على البلاد في حرب الأيام الـ 12.

وقال سعيد أوحدي، رئيس المؤسسة الإيرانية: "حتى هذه اللحظة، تم تأكيد استشهاد نحو 1100 فيما بلغ عدد الجرحى نحو 5600 من مواطنينا الأعزاء في الهجوم".

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