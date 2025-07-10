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الإشراف العام
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ديني

الدكتور أسامة الأزهري يفتتح معسكر "صحح مفاهيمك" بأكاديمية الأوقاف الدولية

وزير الأوقاف يفتتح معسكر "صحح مفاهيمك" بأكاديمية الأوقاف الدولية
وزير الأوقاف يفتتح معسكر "صحح مفاهيمك" بأكاديمية الأوقاف الدولية
إيمان طلعت

افتتح الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، معسكر صحح مفاهيمك" لأعضاء اتحاد "بشبابها"، وذلك بأكاديمية الأوقاف الدولية، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، في مقدمتهم: الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ والمستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية؛ والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة؛ والأستاذ الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية؛ وسماحة الشريف السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف؛ والأستاذ الدكتور يوسف عامر، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ؛ والأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق؛ والأستاذ الدكتور محمد مصطفى الياقوت، وزير الأوقاف السوداني الأسبق؛ والأستاذ الدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب؛ وعدد من السادة النواب وقيادات وزارة الشباب والرياضة.


وأكد وزير الأوقاف أن هذا المشهد الوطني يعبّر عن وحدة الصف وتكامل مؤسسات الدولة في خدمة الوطن، مشيرًا إلى أن شباب مصر هم الأمل في بناء المستقبل، داعيًا إلى تعزيز التعاون والتكامل لبناء منصة وطنية تُبرز طاقات الشباب وتدعم مسيرتهم في البناء والعطاء.

وخلال كلمته، أشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن المعسكر يعد استعدادًا لانطلاقة حقيقية لحملة "صحح مفاهيمك"، التي تهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة، ومواجهة الشائعات والأفكار الهدامة، مؤكدًا أهمية الشراكة بين وزارة الأوقاف واتحاد "بشبابها" في نشر الوعي وبناء الانتماء.

وفي كلمته، شدد الدكتور محمود فوزي على أهمية بناء وعي حقيقي ومتوازن لدى الشباب، مؤكدًا أن الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية بات ضرورة لمواجهة حملات التشكيك والتزييف.

من جانبه، ثمّن الأستاذ الدكتور نظير عياد جهود وزارة الأوقاف في إطلاق المبادرة، مؤكدًا أنها تعبّر عن وعي حقيقي بأهمية تصحيح المفاهيم وبناء الإنسان، مشيدًا بالتعاون المؤسسي في إنجاح الحملة.

وفي كلمته، أكد الكاتب الصحفي الأستاذ محمود الجلاد، معاون وزير الأوقاف لشئون الإعلام، أن مبادرة "صحح مفاهيمك" تمثل مشروعًا وطنيًّا شاملًا، يعالج المفاهيم والسلوكيات الخاطئة، عبر خطاب ديني رشيد، يصل إلى الشباب بمحتوى علمي رقمي، ويتناول ٤٤ قضية مجتمعية أبرزها: نبذ العنف، والغش، والتنمر، واحترام قواعد المرور، والتوعية بأضرار الإدمان.

وأشار الأستاذ محمد محمود، رئيس اتحاد "بشبابها"، إلى أن الاتحاد ينفذ نحو ٣٠٠ نشاط متنوع في جميع المحافظات، أبرزها مشروع "كوكب القيم"، ومبادرات لاكتشاف المواهب وتعزيز السياحة الدينية، مؤكدًا استمرار التعاون مع وزارة الأوقاف لدعم المبادرة.

واختُتم اللقاء بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الأوقاف والشباب والرياضة؛ دعمًا لاستمرار المبادرة وتوسيع نطاقها في خدمة الشباب والوطن، ثم التقطت صور تذكارية مع المشاركين.

الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف معسكر صحح مفاهيمك

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