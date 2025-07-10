عصام شيحة: الدولة المصرية قامت بعمل نقلة نوعية غير مسبوقة في ملف حقوق الإنسان

أكد المحامي عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنه منذ عام 2018 بدأت الدولة المصرية أن يكون لها إرادة سياسية لتحسين ملف حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الدولة قامت بجهود كبيرة وكان هناك نقلة نوعية غير مسبوقة.

وقال عصام شيحة، خلال لقاء له لبرنامج "نظرة"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن الدولة عملت على إنشاء الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2021 مؤكدا أن والتي أطلقها الرئيس السيسي، وتم التأكيد على ضرورة بناء القدرات والوعي وتحسين ملف حقوق الانسان.

وتابع رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الدولة كان لديها رغبة في احترام منظومة حقوق الإنسان، مؤكدا أن مصر التزمت بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان، ويكفي أن مصر اصبح لديها ارادة لتحسين ملف حقوق الانسان.