الكشف عن سبب وفاة الممثل جوليان مكماهون عن عمر 56 عامًا

تم الكشف عن سبب وفاة الممثل الأسترالي-الأمريكي الشهير جوليان مكماهون، المعروف بأدواره البارزة في مسلسلات مثل Nip/Tuck وCharmed.



جوليان مكماهون رحل منذ أيام في مدينة كليرووتر بولاية فلوريدا الأمريكية، عن عمر ناهز 56 عامًا، وذلك إثر معاناة مع نقائل سرطانية في الرئة ناتجة عن سرطان في الرأس والعنق.



وبحسب تقرير صادر عن مكتب الطب الشرعي في مقاطعة بينيلاس، الذي تم الاطلاع عليه من قِبل وسائل إعلام أمريكية فقد تم تصنيف سبب الوفاة رسميًا بأنه “وفاة طبيعية” نتيجة انتشار السرطان إلى الرئتين. كما أُشير إلى أن مكماهون قد خضع لإجراءات حرق الجثمان بعد الوفاة.

وفي بيان عاطفي أصدرته زوجته، كيلي مكماهون، أوضحت أن جوليان خاض “معركة خاصة وصامتة مع مرضه”، وأضافت: "جوليان كان يحب الحياة، ويحب عائلته وأصدقاءه وجمهوره. لقد واجه المرض بشجاعة وكرامة".

أثار خبر وفاته حزنًا عميقًا في الأوساط الفنية وبين جمهوره، وحرص عدد من نجوم مسلسل Charmed، مثل أليسا ميلانو وهولي ماري كومز، على نعيه بكلمات مؤثرة عبّروا فيها عن حبهم الكبير له، مشيرين إلى روحه المرحة وتواضعه رغم الشهرة.

وُلد جوليان مكماهون في 27 يوليو 1968 بمدينة سيدني الأسترالية، وهو نجل رئيس الوزراء الأسترالي الأسبق ويليام مكماهون. بدأ حياته المهنية كعارض أزياء، ثم انتقل إلى التمثيل، حيث حقق شهرة عالمية بفضل أدواره في: شخصية كول تورنر في مسلسل Charmed، وشخصية دكتور دوم في سلسلتي أفلام Fantastic Four وغيرها.