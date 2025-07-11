تعرف على شخصية أحمد عصام السيد في فيلم “الشاطر”

يشارك الكوميديان الشاب أحمد عصام السيد في فيلم “الشاطر”، المقرر عرضه يوم 16 يوليو.

يؤدي أحمد عصام السيد دور فيديو بلوجر يجد نفسه في ورطة غير متوقعة، وتقوده الظروف إلى أن يكون السبب الرئيسي في انطلاق مغامرة بطل الفيلم (أمير كرارة).

ليبدأ عالم من المطاردات والتحديات، في إطار أكشن كوميدي مشوّق.

الفيلم من تأليف أحمد الجندي، وينتمي إلى نوعية الأكشن الكوميدي، حيث تدور أحداثه حول سلسلة من المغامرات المشوّقة التي يعيشها البطل أثناء محاولته الإفلات من مواقف خطرة، في إطار مليء بالمفاجآت والضحك.

ويُعد هذا العمل محطة جديدة في مسيرة أحمد عصام السيد، الذي يواصل ترسيخ حضوره كممثل يجمع بين الأداء الحيوي والطابع الكوميدي المختلف.

ويصوّر أحمد عصام السيد حاليًا فيلم ابن مين فيهم، من بطولة بيومي فؤاد وليلى علوي، ومن المنتظرعرض أول ظهور له على منصة نتفليكس من خلال مسلسل كتالوج، الذي يحكي عن العائلة والمسؤولية، بطولة محمد فراج وريهام عبد الغفور وتارا عماد.