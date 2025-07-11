ديانا هشام تحتفل بتخرجها وتوجه رسالة لـ أشرف زكي

عبّرت الفنانة ديانا هشام عن سعادتها الكبيرة بتخرجها، موجّهة رسالة شكر مؤثرة إلى الدكتور أشرف زكي، الذي وصفته بـ"الأب الروحي والسند" لها ولزملائها.

وكتبت ديانا عبر حسابها على مواقع التواصل: "مش عارفة أقول إيه ولا إيه، بجد مبسوطة أوي إني اتخرجت على إيد دكتور أشرف، الأب الروحي والسند لينا كلنا بعد ربنا. شكراً على تعبك ومجهودك معانا، إحنا محظوظين بيك جدًا".

وأضافت: "سهرت معانا الليالي، واديتنا من وقتك علشان تطلعنا بأفضل شكل ممكن. مهما قلت مش هيكفي.. شكراً من قلبي يا دكتور، وربنا يخليك لينا، بحبك جدًا".