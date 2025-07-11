ممدوح عباس يعلن عن مفاجأة لعبد الشافي وشيكابالا

كشف ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، عن الإعداد لإقامة مباراة اعتزال كبرى خلال الفترة المقبلة، لكل من محمد عبدالشافي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا"، تقديرًا لمسيرتهما الطويلة والمميزة مع القلعة البيضاء.

وقال عباس، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة نادي الزمالك: "شيكابالا لديه مشروع خاص ويرغب في إنشاء أكاديمية لكرة القدم، أما محمد عبدالشافي فقد يتولى منصبًا داخل النادي قريبًا، وهو يستحق ذلك لما قدمه للنادي من إخلاص وتضحيات".



وأضاف: "أنا مشجع زملكاوي في المقام الأول، وأقدّر حب اللاعبين للنادي، الفريق مر بموسم صعب، لكنه اختتمه بتحقيق بطولة كأس مصر".

وتحدث عباس عن ملف التعاقدات، مشيرًا إلى أن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق المدير الرياضي، قائلًا: "أنا داعم للنادي فقط، ولست صاحب قرار في الصفقات، والمدير الرياضي هو المسؤول الأول والأخير عنها. الإدارة الحالية تفكر بطريقة جيدة من خلال الاستفادة من بيع اللاعبين بدلًا من رحيلهم مجانًا، وهذا توجه احترافي مطلوب".

واختتم ممدوح عباس تصريحاته بالحديث عن المعسكر الحالي للفريق:

"المعسكر يسير بشكل جيد وفقًا لإمكانيات النادي، وهناك انضباط كبير داخل الفريق. مصطفى شلبي سينتقل إلى البنك الأهلي مقابل 35 مليون جنيه، وهذه أول مرة يستفيد فيها النادي فعليًا من بيع لاعبيه. جماهير الزمالك سترى فريقًا قويًا الموسم المقبل بصفقات مميزة تغطي كل المراكز التي يحتاجها الفريق".