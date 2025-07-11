السيطرة على حريق بمطعم ملحق بفندق شهير بالإسكندرية | صور

نجحت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، صباح اليوم الجمعة، في السيطرة على حريق نشب داخل مطعم ملحق بفندق شهير في نطاق حي المنتزه أول، دون وقوع أي إصابات.

وكانت غرفة عمليات المحافظة قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل المطعم، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها بالكامل.

أسفر الحريق عن خسائر مادية شملت تلفيات بواجهة المطعم التي تبلغ مساحتها نحو 3 × 5 أمتار، واحتراق عدد من أجهزة التكييف، بالإضافة إلى تضرر عدد من الكراسي الخشبية داخل المساحة الداخلية التي تُقدّر بـ 5 × 7 أمتار.

وبحسب المعاينة الأولية، تبين أن سبب الحريق يعود إلى ماس كهربائي في أحد أجهزة التكييف، وتمت إحالة الواقعة إلى المهندس المختص بالمنطقة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.