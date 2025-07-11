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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

اختل توازنها.. سقوط فتاة من عقار في المعادي

أرشيفية
أرشيفية
أحمد مهدي

لقيت فتاة مصرعها في حدائق المعادي جراء سقوطها من الطابق الرابع بأحد العقارات وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة في القاهرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة علميات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بسقوط فتاة من أحد العقارات في حدائق المعادي وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات سقوط فتاة في العقد الثالث من عمرها من الطابق الرابع بأحد العقارات في حدائق المعادي وأن سبب الحادث اختلال توازن الفتاة أثناء تواجدها في شرفة منزلها.

تحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سقوط فتاة المعادي مديرية أمن القاهرة حدائق المعادي

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