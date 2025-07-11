18 يوما من البحث دون جدوى.. أداء صلاة الغائب على أحمد حمدي فقيد السنبلاوين

توجهت أسرة الفقيد أحمد حمدي غريق رأس البر بمحافظة دمياط، إلى المدينة مرة أخرى عقب أداء صلاة الغائب بمسقط رأس الفقيد بالسنبلاوين في محافظه الدقهلية؛ وذلك لمتابعة جثمان نجلهم الذي مر 18 يوما على اختفائه وأقيمت صلاة الغائب على روحه.

أداء صلاة الغائب على روح الفقيد أحمد حمدي

أدى أبناء السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، صلاة الغائب بمسجد النور بالمدينة صلاه الغائب على روح الشهيد الفقيد أحمد حمدي غريق رأس البر والذي لم يعثر على جثمانه بعد مرور أسبوعين وأجاز مفتي الديار المصرية أداء صلاه الغائب على روحه والتي أقيمت منذ قليل.

مفتى الديار أجاز بأداء صلاة الغائب

وكان الدكتور نظير محمد عياد مفتى الديار المصرية، قد استقبل أسرة الشهيد أحمد حمدي رزق أبو زيد، الذي غرق في مياه مصيف رأس البر صباح الأحد ٢٢ يونيو الماضي، ولا تزال عمليات البحث عن الغريق مستمرة حتى الآن، حيث تتواجد أسرته على شاطئ رأس البر منذ تاريخ الغرق.

انهيار والدي الفقيد أثناء صلاة الغائب

شهدت الجنازة بكاء وعويل الوالدين على فقيدهما الذي لم يتم العثور على جثمانه حتى الآن، وانهارت الأم قائلة: "حتى جثتك يا ابني مش عارفين نلقاها يا رب دلنا على مكانه".

وكان الفقيد هو واثنين من زملائه يقومون بالسباحة في مياه رأس البر هربا من حرارة الجو ولكن الأمواج كانت عالية وخرج زملائه وجرفته المياه إلى الداخل.

عمليات البحث مستمرة للعثور على الفقيد

وانطلقت عمليات البحث والتى استمرت حتى اليوم دون جدوى الى ان اجاز مفتي الديار اقامه صلاه الغائب على روح الفقيد لمرور هذه الفترة.

وتطوع عددا من البحارة من أبناء مدينتي عزبة البرج والشيخ ضرغام للبحث عن جثمانه، حيث كثفوا عمليات البحث بالمناطق الصخرية، التي تحتاج إلى مهارات خاصة نظرا لطبيعتها والتي لا تسمح بالسباحة لفترات طويلة بها نتيجة وجود كتل صخرية عديدة؛حيث أن تلك المناطق ذات طبيعة خاصة ولابد التعامل معها بحذر لذا يستغرق الأمر وقت طويل».