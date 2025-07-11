أمير هشام: بتروجيت يرفض رحيل حامد حمدان.. والزمالك يترقب

كشف الإعلامي أمير هشام أن إدارة نادي بتروجيت ترفض حتى الآن الاستغناء عن اللاعب حامد حمدان، رغم تمسك الأخير بالرحيل والانضمام لنادي الزمالك، لأسباب شخصية تتعلق بأسرته.

وكتب هشام عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك”: “خاص.. إدارة بتروجيت ترفض حتى هذه اللحظة رحيل حامد حمدان، واللاعب غاضب بشدة ويضغط بكل الطرق للرحيل لنادي الزمالك لأسباب كتير من ضمنها أسباب تتعلق بأسرته”.

وأكمل: “محاولات جديدة غداً من اللاعب مع مسؤولي بتروجيت؛ أملاً في الحصول على موافقة الانتقال للزمالك”.

واختتم منشوره: “بالمناسبة، لا توجد أي خلافات مالية، وإن انتهت الصفقة؛ ستكلف نادي الزمالك مبلغ 30 مليون جنيه”.