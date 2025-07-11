علينا الاقتداء بالرسول .. داعية إسلامي عن اعتذار مها الصغير

قال الدكتور محمد علي الداعية الإسلامي، إن الإعلامية مها الصغير، تم عقابها من الله، وذلك بعد كشف الستر عنها وفضحها أمام الجميع، ولذلك علينا عدم إعانة الشيطان عليها.

وأضاف الداعية الإسلامي، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن من فعل شيئًا غير صحيح، وقدم الاعتذار فيجب أن نسامحه، وأن نقتدي برسول الله.



ولفت إلى أن من تاب فقد تاب الله عليه، ولذلك علينا عدم الضغط على أحد إذا اعتذر، على الرغم من أن هناك فارق بين التوبة النابعة من الداخل، والتوبة النابعة عن ضغط وفضيحة.

كشفت الفنانة التشكيلية الدنماركية ليزا لاش نيلسون عن قبولها اعتذار الإعلامية مها الصغير، بعد أن نُسبت إحدى لوحاتها إليها خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي.

وكتبت "ليزا" عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، أنها تلقت خلال الساعات الماضية العديد من الرسائل والمكالمات من صحفيين ومحامين أعربوا عن رغبتهم في مساعدتها على حل الأزمة الراهنة.

وأعربت الفنانة الدنماركية عن امتنانها لكل من تواصل معها من مصر، مؤكدة أنها تواصلت مع الإعلاميتين مها الصغير ومنى الشاذلي، وأنها قبلت اعتذار مها، مطالبةً متابعيها بأن يغفروا لها هذا الخطأ وأن يتوقفوا عن الهجوم عليها.

واختتمت ليزا حديثها بتحذير واضح لكل من يحاول ارتكاب مثل هذا الفعل، مشيرة إلى أن على الفنانين والموسيقيين والمصورين والكتاب والمصممين أن يكونوا حذرين من سرقة أو نسخ أعمالهم، مؤكدة أن استغلال مواهب الآخرين وأحلامهم وجهودهم سلوك غير مقبول.



