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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نادي سموحة يتألق في مهرجان الإسكندرية الأول للفروسية 2025

نادي سموحة
نادي سموحة
حسام الحارتي

شارك نادي سموحة الرياضي في مهرجان الإسكندرية الأول للفروسية 2025، الذي شهد تكريم فرسان النادي الفائزين في بطولات الجمهورية وبطولة كأس مصر، وسط حضور جماهيري مميز.

وجاءت المشاركة تتويجًا لمسيرة حافلة بالإنجازات، حيث تم الاحتفال بفوز نادي سموحة بالمركز الثاني في كأس الهيئات للموسم الحالي، تأكيدًا على مكانته البارزة في رياضة الفروسية على مستوى الجمهورية.

وقد تضمن المهرجان فعاليات متعددة، من أبرزها:

• مهرجان مدارس الفروسية، بمشاركة متميزة من أندية: نادي الجياد، نادي سبورتنج، نادي صن رايز، ونادي سموحة.

• تقييم الفرسان في مراحل: اللونج، الترويض، وقفز الحواجز بارتفاع 70 سم.

• بطولة تنافسية بين الفرسان في قفز الحواجز بارتفاعات: 80، 90، 100، 110، و120 سم.

وقد شارك في الفعاليات أكثر من 130 فارسًا وجوادًا، مما أضفى على الأجواء طابعًا احترافيًا وتنافسيًا رائعًا.

وشهد المهرجان كذلك افتتاح منطقة الفروسية بنادي سموحة بعد تطويرها بشكل شامل، لتواكب أعلى المعايير الفنية والتنظيمية، وتُعزز من جاهزية النادي لاستضافة البطولات والمنافسات المحلية الكبرى.

وشرف المهرجان بحضور كل من:

• د. عمر الغنيمي – نائب رئيس مجلس إدارة نادي سموحة

•  رامي فتح الله – عضو مجلس إدارة نادي سموحة

•  محمد أحمد سلامة – رئيس نادي الاتحاد السكندري

• الكابتن أحمد فوزي – عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للبولو

إلى جانب نخبة من أعضاء اللجنة المنظمة، ولفيف من كبار الفرسان وعشاق رياضة الفروسية.

كما حضر ممثلو لجنة الفروسية المشرفة على النشاط بالنادي:

• المهندس محمد فريد – رئيس لجنة الفروسية

• القبطان محمد الحسين عيسى – نائب رئيس اللجنة والعضو الفني

• المستشار بهجت راضي – عضو لجنة الفروسية

ويؤكد نادي سموحة اعتزازه الدائم بأبطاله، ويواصل دعمه لرياضة الفروسية، كجزء من رؤيته لصناعة جيل جديد من الأبطال في مختلف المجالات.

مهرجان الإسكندرية الأول للفروسية بطولة كأس مصر سموحة رياضة الفروسية الاتحاد السكندري الفروسية

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