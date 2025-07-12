سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 12-7-2025

استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم في السوق المصرفي، مع وجود اختلافات طفيفة بين أسعار البنوك في عمليات الشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم:



أعلى سعر شراء درهم إماراتي: 13.503 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي:

أقل سعر شراء درهم إماراتي: 13.187 جنيه في المصرف المتحد

أعلى سعر بيع درهم إماراتي: 13.553 جنيه في بنك الكويت الوطني NBK

أقل سعر بيع درهم إماراتي: 13.471 جنيه في بنك التنمية الصناعية

قائمة أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية:

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء 13.503 – بيع 13.532

بنك التعمير والإسكان: شراء 13.476 – بيع 13.518

اتش اس بي سي HSBC: شراء 13.470 – بيع 13.490

المصرف العربي الدولي: شراء 13.466 – بيع 13.493

بنك البركة: شراء 13.462 – بيع 13.490

البنك المركزي المصري: شراء 13.461 – بيع 13.501

QNB الأهلي: شراء 13.460 – بيع 13.488

بنك مصر: شراء 13.453 – بيع 13.493

البنك الأهلي المصري: شراء 13.453 – بيع 13.493

البنك المصري الخليجي: شراء 13.449 – بيع 13.494

بنك الإسكندرية: شراء 13.448 – بيع 13.491

بنك قناة السويس: شراء 13.441 – بيع 13.491

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 12-7-2025 أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 12-7-2025

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): شراء 13.437 – بيع 13.482

كريدي أجريكول: شراء 13.400 – بيع 13.490

بنك التنمية الصناعية: شراء 13.362 – بيع 13.471

ميد بنك: شراء 13.354 – بيع 13.505

بنك الكويت الوطني NBK: شراء 13.322 – بيع 13.553

المصرف المتحد: شراء 13.187 – بيع 13.491