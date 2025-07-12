وزير الخارجية الإيراني: القضايا العالقة بالملف النووي لن تحل إلا بالدبلوماسية

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، أن القضايا العالقة بالملف النووي لن تحل إلا بالدبلوماسية والمفاوضات.

وقال وزير الخارجية الإيراني إن على واشنطن تقديم ضمانات حال عودتنا للمفاوضات، مضيفا أن طهران لن تنتج أسلحة نووية لكن نتمسك ببرنامجنا السلمي.

وأشار عراجقي إلى أن الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية كانت من الممكن أن تغير سياستنا النووية، موضحا أن التعاون مع الوكالة الدولية الذرية سيتم عبر صيغة جديدة.

وفي وقت سابق من اليوم، السبت، كشفت مصادر عن وجود خلافات بين روسيا وإيران بشأن تخصيب اليورانيوم في الوقت الذي يميل فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الموقف الأمريكي لوقف طهران تخصيب اليورانيوم بشكل كامل.

وأفادت المصادر بأن إيران أبلغت روسيا أنها لن تناقش مسألة وقف تخصيب اليورانيوم، حيث عرضت موسكو تزويدها باليورانيوم المخصب بنسبة 3.67%.

وأوضحت المصادر لموقع “أكسيوس” الأمريكي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحاول إقناع إيران بالقبول باتفاق نووي مع الولايات المتحدة يمنعها من تخصيب اليورانيوم.

وأضافت المصادر أن بوتين ناقش مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تفاصيل اتفاق نووي محتمل مع إيران.

ونوهت إلى أن بوتين يدعم وقف إيران لتخصيب اليورانيوم بشكل كامل.