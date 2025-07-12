6 تدعيمات جديدة للزمالك بقيادة فيريرا.. والإعلان الرسمي قريبًا

حسمت إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، التفاصيل النهائية لملف صفقات الفريق الأول لكرة القدم خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك عقب جلسة حاسمة جمعت بين المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا والمدير الرياضي جون إدوارد.

وشهد الاجتماع تنسيقًا كاملًا بين الثنائي بشأن احتياجات الفريق للموسم الجديد، حيث تم الاتفاق على قائمة الصفقات الجديدة التي تسعى الإدارة لتدعيم بها صفوف الفريق استعدادًا لمنافسات الموسم المقبل.

6 صفقات جديدة تنضم للقلعة البيضاء

وأسفرت المناقشات بين فيريرا وإدوارد عن إتمام التعاقد مع 6 لاعبين دفعة واحدة، في إطار خطة شاملة لإعادة بناء الفريق وتدعيم خطوطه، وجاءت القائمة كالتالي: أحمد شريف وعمرو ناصر وأحمد ربيع والمهدي سليمان وآدم كايد وشيكو بانزا.

جهود مكثفة من جون إدوارد لحسم الملفات

في السياق ذاته، يكثف جون إدوارد جهوده بالتعاون مع الجهاز الفني لحسم ملف الصفقات الجديدة بالكامل، بالإضافة إلى وضع اللمسات الأخيرة على ملف الراحلين عن الفريق خلال الفترة الحالية، وذلك بهدف تجهيز الفريق بالشكل الأمثل قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتؤكد هذه التحركات رغبة إدارة الزمالك في بناء فريق قوي قادر على المنافسة على البطولات محليًا وقاريًا، بما يتماشى مع طموحات الجماهير البيضاء.