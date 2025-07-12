ممتن لحبكم.. حسين الجسمي يعلن عن موعد طرح أول أغاني ألبومه الجديد

كشف المطرب حسين الجسمي عن موعد طرح أول أغنيتين من ألبومه الجديد، معبرًا عن سعادته وامتنانه للحب الذي يحظى به من جماهيره.

وكتب الجسمي عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: “هذا الصيف …كل أسبوع حكايتين، برؤية فنية مختلفة، أقدّم أول ألبوم يُروى على مراحل…نبدأه بإذن اللّٰه بأول أغنيتين في 14 يوليو ممتن لمحبتكم وثقتكم، وترقبوا الباقي”.

تفاصيل ألبوم حسين الجسمي

ابتداءً من 14 يوليو 2025، تنطلق أولى إصدارات الألبوم، في مشروع يقوم على التنوع والطرح المرحلي المدروس، حيث تُمنح كل أغنية فرصتها الكاملة للانتشار والتفاعل، في ظل استراتيجية إبداعية تجمع بين الحداثة والأصالة، بقيادة فريق الجسمي الفني والإعلامي، وبإشراف فني من شركة روزناما والمبدع هشام جمال، ضمن رؤية متكاملة تعكس ذائقة جيل اليوم وتواكب أحدث معايير الإنتاج الموسيقي.

أول أغنيتين من “ألبوم 2025” تتقدّمان بمكانة خاصة، حيث تتألق الأولى بروائع من أشعار المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في حضور شعري يُخلّد أصالة الكلمة وسموّ المعنى، بينما تحمل الأغنية الثانية توقيع الشاعر المصري تامر حسين، في نص معاصر ينبض بالإحساس والتجديد والشجن.

أما على مستوى الألحان، فقد جاءت إحدى أولى أغاني الألبوم من توقيع الملحن السعودي ياسر بوعلي، الذي يقدّم بأسلوبه الإبداعي بصمة لحنية متجددة وقريبة من وجدان الجمهور، وتُنتظر منه أيضًا مفاجآت لحنية أخرى مرافقة للألبوم، ما يعزّز التنوع الموسيقي ويضيف بعدًا شعوريًا غنيًا لأعمال الألبوم.

كما تتميّز الأغنية الثانية من الإصدار الأول بكونها من رؤية فنية وألحان الفنان حسين الجسمي، حيث تظهر لمساته الموسيقية المرهفة في ترجمة النص إلى لحن نابض بالإحساس والصدق، بأسلوب يحمل بصمته الخاصة التي تجمع بين عمق المشاعر وبساطة التعبير، في عمل يتوقّع أن يلامس القلوب منذ اللحظة الأولى.

وفي إطار الحملة التفاعلية للألبوم، تم اعتماد الوسم #HJ2025 ليكون الهاشتاق الرسمي للمشروع الموسيقي، ويوحّد تفاعل الجمهور ومتابعتهم للأعمال طوال فترة الإصدار.