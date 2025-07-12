هل سيتم إلغاء الثانوية العامة نهائي؟.. تعليم النواب تكشف مفاجأة

كشفت النائبة أمل عصفور أمين سر لجنة التعليم بمجلس النواب عن وجود عدد من التحفظات حول وجود نظام حديث عقب تولي محمد عبد اللطيف وزارة التربية والتعليم مسؤولية الوزارة، موضحة أنه حدث نوع من أنواع التعديل.

وأشارت خلال حوار تلفزيوني ببرنامج «الساعة 6» والمذاع عبر قناة «الحياة» تقديم الإعلامية عزة مصطفى أن هناك نظاما حديثا يتم تطبيقه الآن، ثم تم استحداث نظام آخر وهو «البكالوريا»، فأصبح هناك النظام الحالي الذي يؤدي الطلاب به الامتحانات، وهو النظام الذي تم تطويره منذ حوالي 7 أو 8 أشهر.

وأشارت إلى أن التعديلات كانت ترتكز على تقليص عدد المواد ودمج بعضها فأصبح هناك نظام، مشيرة إلى أن هناك نظاما آخر وهو البكالوريا.