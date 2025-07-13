3 مشروبات طبيعية لخفض سكر الدم

لمن يبحثون عن طرق طبيعية لضبط سكر الدم، قد تُقدّم بعض المشروبات التقليدية دعمًا خفيفًا، يُعتقد أن ماء بذور الحلبة، وماء القرفة الدافئ، وامتصاص الجلوكوز، قد يُعزز ماء الأملا، الغني بفيتامين ج، صحة البنكرياس، بينما يُمكن لمشروب الصبار لتهدئة الأمعاء وموازنة مستوى السكر في الدم.

فتُساعد المشروبات التي نشربها يوميًا في المنزل على دعم الجسم بفعالية، إذا كنت ترغب في ضبط مستوى السكر في الدم باتباع عادات طبيعية، فقد تُقدم بعض المشروبات التقليدية فوائد بسيطة لكنها مفيدة.

مشروبات طبيعية تساعد على خفض سكر الدم

- الحلبة

الحلبة تُبطئ امتصاص السكر، وقد تُحسّن طريقة استخدام الجسم للأنسولين، بالإضافة إلى ذلك، يُعتقد أن الحلبة تُحسّن صحة الجلد والشعر، وتُقلل الالتهابات، وتُساعد حتى في تخفيف آلام الدورة الشهرية.

- القرفة

القرفة أكثر من مجرد توابل حلوة، فقد استُخدمت تقليديًا لدعم الهضم، ويعتقد البعض أنها قد تساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم، ويُعتقد أنها تساعد الجسم على الاستجابة للأنسولين بشكل أكثر فعالية، خاصةً عند استخدامها بانتظام وبكميات صغيرة.

- الصبار

عادةً ما يرتبط الصبار بالعناية بالبشرة، ولكن عند تناوله داخليًا بكميات صغيرة، قد يساعد على تهدئة الأمعاء وتحسين عملية أيض السكر.

المصدر times of india

