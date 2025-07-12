قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد العمل في البنوك بعد انتهاء الإجازة.. تفاصيل
استجابة للمواطنين.. تطهير وتسليك بيارات الترعة المغطاة بقرية أبو جريدة في دمياط
تنسيق الجامعات 2025.. خطوات التقديم على اختبارات القدرات عبر موقع التنسيق
الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة غدا.. والعظمى تصل 43 مئوية بهذه الأماكن
يديعوت أحرونوت: إصابة 5 جنود إسرائيليين في 3 حوادث أمنية متفرقة بقطاع غزة
الشهود تؤجل محاكمة 46 متهما بـ خلية العجوزة الثانية لـ 10 أغسطس
أمير هشام: لا توجد أزمة رواتب في الأهلي.. وعقد إمام عاشور سَيُمدد حتى 2030
خبير عسكري: نتنياهو قدّم لترامب خريطة تقسيم غزة.. ومصر ترفض التهجير
نقيب البيطريين: المهنة شهدت نهضة غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي
مسؤول إسرائيلي يزعم: حماس متمسكة بـ"مواقف لا تسمح للوسطاء بالتقدم"
قرار حاسم من بيراميدز.. مدحت شلبي: بوبو وزلاكا خارج حسابات الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

آمال ماهر تروج لأحدث أغانيها "خبر عاجل"

امال ماهر
امال ماهر
تقى الجيزاوي

روجت الفنانة آمال ماهر لأحدث أغانيها “خبر عاجل” التى من المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة. 

ونشرت آمال ماهر برومو الأغنية عبر حسابها الرسمي عبر موقع “انستجرام” من خلال خاصية الإستوري.

وظهرت في الصورة بفستان أبيض ، ما فتح الباب أمام شائعات حول ارتباطها، قبل أن يتبين أن الصور مأخوذة من كليب جديد تقوم آمال ماهر بتصويره حاليًا، ضمن أغاني ألبومها المرتقب “حاجة غير”، والمقرر طرحه قريبًا

حفل آمال ماهر ووليد توفيق

وتحيي آمال ماهر، ووليد توفيق، حفل غنائي، في الساحل الشمالي يوم 12 يوليو الجاري، ضمن فعاليات مهرجان ليالي مراسي.

ألبوم آمال ماهر 
من جهة أخرى، انتهت آمال ماهر من تسجيل أغنية جديد بعنوان “مضمونة” والتى تعد ضمن ألبومها الجديد الذى يحمل اسم “حاجه غير”.

وتتعاون آمال ماهر فى أغنيتها الجديدة التى انتهت من تسجيلها مع الشاعر أحمد المالكي وألحان مدين وتوزيع يحيى يوسف.

تعليق آمال ماهر على لقب صوت مصر 
من ناحية أخرى علقت الفنانة آمال ماهر لأول مرة على أزمة صوت مصر، في تصريحات صحفية على هامش حفلها في دبي.

وقالت آمال ماهر ردا على سؤال أحد الصحفيين حول أزمة صوت مصر: "كل من هو يمثل مصر فهو صوت مصر"

امال ماهر اغاني امال ماهر ألبوم امال ماهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القبض على بلطجى الجيزة.. ركب سيارة مواطن واجبره على دفع مبلغ مالى| فيديو

لو سمحت أروح المكان دا إزاي؟ سؤال عن عنوان يقود مالك سيارة لصدمة في الجيزة

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 موقع وزارة التربية والتعليم

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 موقع وزارة التربية والتعليم ..ترقبوها مجاناً هنا

شادي زلطة

التعليم تنفي تأجيل قرار تخصيص 20% من الدرجات للحضور والغياب بالإعدادية لـ2027

عيار 21 وصل كام؟.. تراجع أسعار الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

عيار 21 نزل 350 جنيهًا من القمة.. تراجع أسعار الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

الكارت الموحد

بديل بطاقة التموين.. كيفية استخراج الكارت الموحد 2025

الطقس

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تحدث صباحا

رسميًا.. رسوم السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

وزير التربية والتعليم

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل من التعليم

ترشيحاتنا

فروة الرأس

7 حيل خارقة .. علاج الفروة الدهنية وتساقط الشعر

فروة الرأس

علاقة نوع فروة الرأس بتساقط الشعر .. واعرف أهم الأسباب

سرطان الانف

لا ينتبه لها كثيرون .. اكتشف أعراض سرطان الجيوب الأنفية

بالصور

5 نصائح للوقاية من الإجهاد الحراري .. وهذه أهم أعراضه

الاجهاد الحراري
الاجهاد الحراري
الاجهاد الحراري

7 حيل خارقة .. علاج الفروة الدهنية وتساقط الشعر

فروة الرأس
فروة الرأس
فروة الرأس

الأهلي يحسم موقفه من رحيل محمد هاني إلى الدوري الإماراتي

محمد هاني
محمد هاني
محمد هاني

تحذير | عادات يومية تسبب أمراض الكلى المزمنة

الكلى
الكلى
الكلى

فيديو

ايمان عبد اللطيف

السعر نزل .. تراجع مفاجئ للذهب ومفاجأة بعيار ٢١ الآن

واقعة كلية صيدلة

دعى عليه.. صيدلي بجامعة طنطا يثير الجدل بعد وفاة استاذه

نيفين رجب

منسية.. نيفين رجب تطرح أحدث كليباتها

ايمان عبد اللطيف

هبوط أرضي أسفل كوبري التجنيد | ما السبب ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: «لو كان الذكاء الاصطناعي بشراً»

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كأن لم يكن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نكتة العام .. نوبل لترامب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التفاصيل

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: التحول الأخضر في الزراعة المصرية.. دور الطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة

المزيد