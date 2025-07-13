الدقهلية: ضبط 1350 كيلو لحوم ودجاج مخالفة للمواصفات

وجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحال والمنافذ التي تقوم ببيع وتداول وعرض اللحوم والمنتجات الغذائية بمختلف أنواعها.

تكثيف الرقابة على الأسواق والمحال والمنافذ التي تقوم ببيع اللحوم

تهدف إلى ضبط الأسعار وعدم المغالاة، والتأكد من سلامة السلع المعروضة للبيع، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين.

و أوضح الدكتور السيد الحسنين مدير مديرية الطب البيطري، والدكتورة حنان ابو العطا مدير عام الصحة والمجازر،



قيام حملات تفتيشية، برئاسة الدكتور سامح الدسوقي مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالدقهلية، بالتعاون مع

علي حسن وكيل وزاره التموين، شملت عدد من المراكز، المنصورة، وميت غمر، والستاموني.

تحرير محاضر للذبح خارج السلخانه

ببلقاس،والسنبلاوين، وشربين، ونبروه، وأسفرت عن تحرير 10 محاضر ذبح خارج السلخانة، باجمالى وزن 180كجم، وتحرير 3 محاضر عينات دواجن باجمالي وزن طن و170كجم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وضمت اللجنة في عضويتها، الدكتور أحمد الشربيني، والدكتورة دينا حلمي، والدكتورة هبه رحمو، والدكتور علي الباز، والدكتورة ايناس الشافعي، والدكتورة فاطمة ابو المعاطي، أطباء التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالدقهلية.