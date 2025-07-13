محافظ الإسكندرية يزور مصابي حادث انهيار عقار العطارين بمستشفى جمال

قام الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، بزيارة المصابين الذين يتلقون الرعاية الطبية بمستشفى جمال حمادة، للاطمئنان على حالتهم الصحية، ومتابعة تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية لهم.

وخلال الزيارة، وجه المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لصرف التعويضات المستحقة للمصابين وأسر حالتي الوفاة، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم الكامل للمتضررين من الحادث.

كما شدد المحافظ على استمرار المتابعة الميدانية للحادث من جميع الجهات التنفيذية المختصة، لحين الانتهاء من رفع الأنقاض والتأكد من سلامة العقارات المجاورة، واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لضمان أمن وسلامة المواطنين بالمنطقة.