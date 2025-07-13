ناقد رياضي يكشف عن 3 أندية ستواجه أزمات في الفترة المقبلة

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت من خلال منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن الأزمات التي ستواجه ثلاث أندية مصرية في الفترة المقبلة.

وكتب خالد طلعت :"3 أندية مصرية عندها أزمة كبيرة جدا جدا في الموسم الجديد، لأنها موقوفة عن القيد من الفيفا ، وكمان فيه لاعيبة كتيرة رحلت عنها ، فهيبقى عندهم مشكلة كبيرة جدا ، الأندية التلاتة هي الاسماعيلي وفاركو وإنبي".

وأكمل :"أولا : الاسماعيلي :

الاسماعيلي رحل عنه 10 لاعبين بالتمام والكمال من الأعمدة الرئيسية للفريق وكلهم انتهت عقودهم بنهاية الموسم ومنجحش الاسماعيلي في تجديدها، وهم عماد حمدي وهشام محمد ومحمد بيومي واريك تراوري وعبد الله السعيد (الصغير) وأحمد عادل عبد المنعم وكمال السيد ومحمد نصر ومحمد حسن وأحمد الشيخ ، ولم يتعاقد الفريق مع أي لاعب جديد بسبب ايقاف القيد !!!".

واضاف:"ثانيا : فاركو : فاركو بقى قصته غريبة جدا ، رغم انه موقوف من القيد ومش هيقدر يضم اي لاعب جديد ، الا ان إدارته فرطت في لاعيبة مهمة جدا من أعمدة الفريق وباعوها لأندية تانية ، المدافع ياسين مرعي للأهلي، وثنائي خط الهجوم أحمد شريف وعمرو ناصر للزمالك ، والظهير الغيني جيفرسون اينكادا اللي عقده انتهى وانتقل لاستريلا امادورا البرتغالي ، ولم يضم الفريق أي لاعب جديد".

واستطرد :"ثالثا: إنبي : إنبي بقى قصته غريبة جدا ، رغم ايقاف قيده النادي تعاقد مع 6 لاعبين جدد كلهم من أندية الدرجة الثانية، ولكن مش هيقدر يقيدهم بسبب ايقاف القيد ، رئيس النادي أيمن الشريعي قال ان فيه قضية بتاعت المدرب جورفان فييرا وهيسدد مستحقاته ولكن موقع الفيفا بيقول ان فيه 3 قضايا مختلفة لنادي انبي مش قضية واحدة بس".

واختتم :"انبي رغم ايقاف قيده وعدم قيد اي لاعب جديد رسميا الا انه استغنى عن 4 لاعيبة مهمين جدا أحمد أمين أوفا ومصطفى دويدار باعهم للبنك الأهلي ومحمد حامد وأحمد جمال انتقلوا في صفقة انتقال حر للمقاولون العرب وحرس الحدود على الرتيب".