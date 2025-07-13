شاهد.. مازيراتي MCPura الكوبيه الخارقة

أعلنت شركة مازيراتي عن إصداراها الجديد مازيراتي MCPura موديل 2026 ، وتنتمي MCPura لفئة السيارات السوبر كار الخارقة، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

مازيراتي MCPura موديل 2026

مواصفات مازيراتي MCPura موديل 2026

يوجد بـ مازيراتي MCPura موديل 2026 العديد من المميزات من ضمنها، شعار مازيراتي الأكثر عدوانية وحداثة، وتم إعادة تصميم الصداد الأمامي والخلفي بأسلوب مستوحى من سيارة السباق MCXtrema مما منح MCPura حضور أقوى على الطريق، وبها مشتت هوائي خلفي أكبر حجمًا.

مازيراتي MCPura موديل 2026

وتحتوي مازيراتي MCPura موديل 2026 على، لوحة قيادة ومقاعد بالكانتارا الراقية، وبها خياطة ثلاثية الأبعاد بتقنية الليزر تضيف لمسة عصرية، وتم تقليص أزرار التحكم، وبها شاشة رقمية أمام السائق ، وبها شاشة وسطية تعمل باللمس.

محرك مازيراتي MCPura موديل 2026

تحصل سيارة Maserati MCPura موديل 2026 قوتها من محرك سعة 3000 سي سي توين تيربو، وتنتج قوة 630 حصان، وعزم دوران 720 نيوتن/مترن وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 3 ثواني، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوي إلى 319 كم/ساعة .

مازيراتي MCPura موديل 2026

وسائل الأمان بـ مازيراتي MCPura موديل 2026

زودت سيارة مازيراتي MCPura موديل 2026 بالكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام تثبيت السرعة التكيفي الذي يحافظ على مسافة آمنة من السيارة التي أمامك ويقوم بتعديل السرعة تلقائياً، ونظام المساعدة في الحفاظ على المسار الذي ينبهك إذا بدأت في الانحراف عن المسار ويساعد في إعادة السيارة إلى المسار الصحيح، ونظام التحذير من الاصطدام الأمامي الذي يطلق تحذير صوتي ومرئي إذا اكتشف احتمالية الاصطدام الأمامي.

مازيراتي MCPura موديل 2026

بالاضافة إلى ان مازيراتي MCPura موديل 2026 بها، نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ الذي يقوم بتطبيق الفرامل تلقائياً إذا لم يستجب السائق للتحذيرات من الاصطدام، ونظام الكشف عن المشاة وراكبي الدراجات الذي يعمل على حماية المشاة وراكبي الدراجات من خلال اكتشافهم وتنبيه السائق أو تفعيل الفرامل التلقائية، ونظام مراقبة النقاط العمياء الذي يحذرك من السيارات الموجودة في النقاط العمياء أثناء تغيير المسار، ونظام المساعدة في تغيير المسار الذي يسهل تغيير المسار من خلال توفير معلومات إضافية عن حركة المرور حول السيارة.