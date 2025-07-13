فرصة أوروبية ضاعت.. كريم رمزي ينتقد انتقال إبراهيم عادل للجزيرة الإماراتي

أعرب الإعلامي الرياضي كريم رمزي عن استيائه من انتقال لاعب بيراميدز والمنتخب المصري إبراهيم عادل إلى صفوف نادي الجزيرة الإماراتي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد خسارة كبيرة للكرة المصرية، خاصة في ظل امتلاك اللاعب فرصة قوية للاحتراف في أوروبا.

وكتب رمزي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "خبر انتقال إبراهيم عادل للجزيرة الإماراتي لازم يكون مزعج لأي حد مهتم بمستقبل الكرة في مصر.. من المؤسف إننا بقينا نشوف المواهب الكبيرة بتتجه للدوريات الخليجية بدل الأوروبية، بحثًا عن المقابل المادي فقط."

وأضاف: "الاحتراف في الخليج، مع كامل الاحترام، لا يسهم في تطوير اللاعب المصري بالشكل اللي يخليه ينافس على أعلى مستوى دولي مع المنتخب.. وإبراهيم كان عنده فرصة حقيقية من البداية إنه يلعب في أوروبا وينجح هناك."

وأكد رمزي أن اللوم لا يقع على نادي بيراميدز، الذي يبحث عن مصلحته المالية كأي مؤسسة، بل على المنظومة الكروية ككل، التي باتت – على حد وصفه – تسير في طريق ضبابي، وسط حالة من الاستسلام لواقع مرير."

واختتم: "إبراهيم عادل كان يستحق الاحتراف في دوري أوروبي كبير.. خسارته بهذا الشكل مؤلمة، وتكشف خللًا عميقًا في إدارة المواهب في الكرة المصرية."