نائب: الرئيس السيسي يساهم في تشكيل مستقبل أفريقيا على أسس التعاون والشراكة

أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الاجتماع التنسيقي رفيع المستوى للاتحاد الأفريقي، بصفته رئيسا للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية "النيباد"، تمثل امتدادا طبيعيا لدور مصر المحوري في دفع أجندة التنمية داخل القارة السمراء، وتجسيدا لإرادة سياسية واضحة لدى القيادة المصرية لإعادة تشكيل مستقبل أفريقيا على أسس من التعاون والشراكة والتكامل.

وأشار "عثمان" في بيان له ، إلى أن النيباد تُعد إحدى أهم الآليات التي تتبناها دول القارة لتسريع وتيرة التنمية والتكامل، ومن ثم فإن رئاسة مصر لها يعكس الثقة الكبيرة في القدرات المصرية، وحرص الدول الأفريقية على الاستفادة من التجربة التنموية التي قادها الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية، والتي أصبح لها صدى إيجابي داخل القارة وخارجها.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن ما يميز السياسة المصرية في أفريقيا أنها تقوم على احترام خصوصية كل دولة، مع التركيز على الشراكة وليس الهيمنة، وعلى بناء القدرات الوطنية من خلال تبادل الخبرات، لافتا إلى أن مصر استطاعت أن تنتقل من مرحلة الدفاع عن القضايا الأفريقية في المحافل الدولية، إلى مرحلة الفعل والمبادرة على الأرض من خلال مشروعات ومبادرات ملموسة.

ونوه "عثمان"، إلى أن الرئيس السيسي دائما ما يضع ملف الشباب والتمكين الاقتصادي على رأس أولويات الأجندة الأفريقية، إيمانا بأن الاستثمار في الإنسان هو حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار والنمو، موضحا أن مصر طرحت خلال السنوات الأخيرة رؤى متكاملة لتفعيل دور القطاع الخاص في أفريقيا، وتشجيع الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الأفريقية من خلال تسهيلات وتنسيق سياسي ودبلوماسي داعم.

وأضاف النائب أحمد عثمان، أن ما تطرحه مصر في مثل هذه القمم يتسم بالواقعية والبعد الاستراتيجي، حيث تربط القاهرة بين الأمن والتنمية، وبين مواجهة الأزمات وبين بناء نظم اقتصادية قادرة على الصمود، وهو التوجه الذي بات يحظى بتقدير متزايد من جانب عدد من الدول الأفريقية والمنظمات الدولية، مشددا على أن لقاءات الرئيس السيسي مع نظرائه من القادة الأفارقة على هامش القمة من شأنها أن تفتح مجالات جديدة للتعاون، وتدفع نحو بلورة رؤى مشتركة بشأن التحديات الكبرى مثل تغير المناخ، والأمن الغذائي، والطاقة، والتحول الرقمي، وجميعها ملفات تمثل تحديًا وفرصة في الوقت ذاته أمام القارة.

وأكد " عثمان"، على أن مشاركة مصر في قمة النيباد خطوة عملية نحو تعزيز العمل القاري المشترك، وأن الرئيس السيسي بات صوتا موثوقا به في أفريقيا، ينطلق من إرث حضاري وتجربة معاصرة، ويقود توجها مستقبليا يراهن على الاستثمار في الموارد والبشر، ويدعو إلى وحدة الصف وتبادل المنفعة بين شعوب القارة.