محافظ القليوبية يهنئ أوائل الدبلومات الفنية

هنأ المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، هاتفيًا، اثنتين من بناته الطالبات، اللتين حققتا المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية في الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي.

هذا التفوق يؤكد على الجهود المبذولة في قطاع التعليم الفني بالمحافظة، حيث هنأ المحافظ الطالبتين هاجر طارق أحمد محمود وملك عبد المجيد محمد شلبي، وكلتاهما من المدرسة الفنية المتقدمة الزراعية بمسطرد، تخصص تصنيع غذائي. وحققتا مجموعًا قدره 483 درجة، بنسبة مئوية بلغت 89.44%، لتشاركا سويًا في قمة قائمة أوائل الجمهورية.

وخلال اتصاله، أعرب المحافظ عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز المشرف، مؤكدًا أن هذا النجاح الكبير هو ثمرة جهود مباركة وتعب ليالٍ طويلة، وقد توّجتا به تاج العلم. كما أشاد بتميز الطالبتين ومثابرتهما، متمنيًا لهما مستقبلًا باهرًا ومزيدًا من النجاح والتقدم في مسيرتهما العلمية والعملية.