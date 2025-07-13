محمود صقر مستشارًا لجامعة بنها الأهلية للبحوث والابتكار

أصدر الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، قرارًا بتعيين الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا السابق، مستشارًا للجامعة لشؤون البحوث والابتكار.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الجامعة على تعزيز منظومة البحث العلمي والابتكار ودعم التوجه نحو التميز الأكاديمي وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات المجتمع وسوق العمل.



وأكد الدكتور جمال السعيد أن انضمام الدكتور محمود صقر لأسرة جامعة بنها الأهلية يُعد إضافة نوعية لما يمتلكه من خبرات علمية وإدارية متميزة في مجال البحث العلمي والابتكار، مشيرًا إلى أن الجامعة تستهدف بذلك تطوير السياسات البحثية وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار داخل البيئة الجامعية.



ويُعد الدكتور محمود صقر من أبرز الشخصيات العلمية في مجال البحث العلمي في مصر، حيث شغل منصب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لمدة تجاوزت 10 سنوات، وقاد خلالها العديد من المبادرات القومية الداعمة للابتكار ونقل وتوطين التكنولوجيا، كما ساهم في إنشاء عدد من الحاضنات التكنولوجية والمراكز البحثية، وكان له دور فاعل في إطلاق برامج دعم الباحثين والرواد في مختلف التخصصات.