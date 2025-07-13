محافظ الوادي الجديد ورئيس"الوطنية للصحافة" يفتتحان أكاديمية الطحان للفروسية

افتتح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، و المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أكاديمية الطحان للفروسية بالخارجة، وذلك خلال تفقدهما مشروعات الاستثمار الزراعي يرافقهما أعضاء وفد الهيئة ومؤسسة دار التحرير للطبع والنشر.

وأعّرب الوفد عن تقديره لجهود المحافظة في التوسع في دعم الاستثمارات الجادة وتقديم التيسيرات اللازمة لتوفير مناخ جاذب، يعكس رؤية الدولة نحو تعظيم استغلال الموارد المتاحة وترسيخ ركائز التنمية الشاملة.

كما تفقدوا نادي الهجن والفروسية الذي يضم مضمارًا بطول ٥ كم ومنصة مشاهدة رئيسية وقرية تراثية ومعرضًا للمنتجات الحرفية.