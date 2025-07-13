وزير الشباب والرياضة يشيد بدور اللجنة الأولمبية المصرية في إنجاز تعديلات قانون الرياضة

أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالدور البارز الذي قامت به اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس وجميع أعضاء اللجنة الأولمبية في المساهمة في إنجاز التعديلات التشريعية على قانون الرياضة، والتي تمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الرياضية في مصر.

أكد وزير الشباب والرياضة أن التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارة والجهات المعنية، وعلى رأسها اللجنة الأولمبية المصرية، أسفر عن صيغة متوازنة وحديثة للقانون، تعزز مبادئ الشفافية والحوكمة، وتفتح آفاقًا جديدة أمام تطوير الهيئات الرياضية بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تلقى خطاب شكر من اللجنة الأولمبية الدولية، أعربت فيه عن تقديرها للتعاون المثمر خلال مناقشات التعديلات، مثمنة ما تضمنه القانون من مواد تعكس التزام مصر بالمعايير الدولية. وأشادت بالفهم العميق والتنسيق الكامل الذي أبدته مصر خلال مراحل النقاش، متطلعة إلى استلام النسخة النهائية من القانون المعتمد.