متحدث الوزراء: نهدف لزيادة مزيج الطاقة المتجددة فى مصر إلى نسبة 42%

قال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة جزء أساسى من استراتيجية الدولة لرفع كفاءة تشغيل المحطات والقيام بأعمال الصيانة، وبالتالى هناك خطة لصيانة ممتدة خاصة فى الصيف، وضمان استمرار عملها لتوفير احتياجات الكهرباء تحسبا لأى طارئ.

وأضاف المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة لبرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أن الحكومة وضعت خطة لمنع انقطاع الكهرباء خلال شهور الصيف وتعمل على تطبيقها، وتوفير الاعتمادات المالية لتوفير احتياجات المحطات الكهربائية من الوقود وأعمال الصيانة.

ولفت المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إلى أن وزارة الكهرباء تعمل ليل نهار لربط المشروعات التى انتهى منها القطاع الخاص بالشبكة القومية للكهرباء، كما تعمل الوزارة على متابعة جهود الربط الكهربائى مع الدول المجاورة.

واوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن الدولة لديها هدف طموح لزيادة مزيج الطاقة المتجددة فى مصر إلى نسبة 42% والسعى لزيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة والوصول لذلك فى عام 2030، واستمرار زيادة نسبة مزيج الطاقة الجديدة والمتجددة يساعد على توفير احتياجاتنا من الكهرباء والطاقة وتقليل التكلفة مقارنة بالمحطات التى تعمل بالوقود الإحفورى.