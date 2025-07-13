قمة مالابو ناقشت ميزانية 2026 وتعويضات الاستعمار ودشنت صندوقًا للبنية التحتية

قال الإعلامي كريم حاتم، موفد قناة القاهرة الإخبارية إلى مالابو، إن الجلسات الافتتاحية للقمة التنسيقية للاتحاد الإفريقي بدأت صباح اليوم، وركزت على مناقشة ميزانية الاتحاد لعام 2026، في إطار التحضير المبكر للقمة العادية المرتقبة في فبراير المقبل.

وأوضح كريم، خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه القمة نصف السنوية ناقشت عددًا من الملفات المهمة، أبرزها تقييم منتصف المدة لخطة العدالة والتعويضات لعام 2025، والمتعلقة بالمطالبة بتعويضات من الدول الأوروبية عن قرون من الاستعمار الذي أثر على فرص التنمية والاقتصاد في القارة الإفريقية، مضيفًا أن التعويضات تُطرح سواء بشكل مالي مباشر أو من خلال مشروعات تمويلية واستثمارية تقوم بها الدول الأوروبية داخل القارة.

وأشار إلى أن القمة تتجه إلى إصدار إعلان ختامي يتضمن محاور مهمة، منها تقسيم الأدوار بين الاتحاد الإفريقي والتكتلات الإقليمية والدول الأعضاء، توصيات بخصوص تمويل ميزانية الاتحاد، وتحفيز الشركات الدولية للاستثمار في إفريقيا.

كما تم الإعلان عن إطلاق صندوق خاص بالبنية التحتية لتعزيز التمويل، إلى جانب استعراض التقدم المحرز في بعض المبادرات والهيئات التابعة للاتحاد في مجال التكامل الاقتصادي الإقليمي.

وأكد موفد "القاهرة الإخبارية" أن القمة شهدت مشاركة واسعة من قادة تجمع "الإيجاد" والسياسات الإقليمية المختلفة، ما يعكس اهتمامًا مشتركًا بين الدول الإفريقية بدفع أجندات التكامل والتعاون في مختلف المجالات، رغم عدم صدور قرارات رسمية نهائية حتى اللحظة.