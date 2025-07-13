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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تنسيق الجامعات| برنامج معلم الرياضيات باللغة الإنجليزية بجامعة حلوان يؤهلك للتدريس محليا ودوليا

جامعة حلوان
جامعة حلوان
حسام الفقي

لطلاب الثانوية العامة من الشعبة العلمية الطامحين للتميز في مجال التعليم باللغة الإنجليزية، تقدم كلية التربية بجامعة حلوان برنامج إعداد معلم الرياضيات للمرحلتين الإعدادية والثانوية باللغة الإنجليزية، وهو أحد البرامج النوعية المميزة بنظام الساعات المعتمدة، والذي يهدف إلى تخريج معلمين أكفاء يجمعون بين المهارات التخصصية والتربوية والمعرفة اللغوية.

يركز البرنامج على إعداد المعلم القادر على تدريس الرياضيات باللغة الإنجليزية باستخدام أحدث الأساليب التعليمية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في التعليم والتعلم، مع ترسيخ قيم الانفتاح الثقافي والحفاظ على الهوية العربية، مما يتيح للخريجين فرصًا واسعة للعمل في المدارس الحكومية، والخاصة، والتجريبية، بالإضافة إلى المراكز البحثية والتربوية ذات الصلة.

ويقبل البرنامج الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من التخصصات العلمية، وفقًا لمجموع القبول بكلية التربية بجامعة حلوان، مع الالتزام بالشروط والمعايير الداخلية للكلية. ويمنح البرنامج درجة بكالوريوس العلوم والتربية – تخصص رياضيات باللغة الإنجليزية.

كما يتيح البرنامج فرصًا متميزة للتدريب العملي أثناء الدراسة من خلال الزيارات الميدانية للمدارس التجريبية، بما يُكسب الطالب خبرات ميدانية تؤهله ليكون خريجًا متميزًا، باحثًا، مبدعًا، قادرًا على حل المشكلات، والتفاعل الإيجابي مع المجتمع، وصاحب كفاءة عالية في مجال تعليم الرياضيات باللغة الإنجليزية.

طلاب الثانوية الشعبة العلمية التعليم باللغة الإنجليزية كلية التربية بجامعة حلوان

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