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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج العقرب .. حظك اليوم الإثنين 14 يوليو 2025: تولي مناصب جديدة

برج العقرب
برج العقرب
حياة عبد العزيز

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الإثنين 14 يوليو 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب

منى زكي وأحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.

برج العقرب وحظك اليوم الإثنين 14 يوليو 2025

لا تفقد أعصابك في الحب، وتأكد من تولي مناصب جديدة لإثبات جدارتك في العمل. المال في صفك وصحتك جيدة اليوم.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً

الجزء الثاني من اليوم مناسب لتناول عشاء رومانسي، بينما قد تتلقى النساء العازبات اللواتي يحضرن مناسبة أو حفلة عرض زواج، قد تفكر النساء المتزوجات بجدية في توسيع عائلتهن اليوم.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

بعض الالتهابات البسيطة قد تمنع الأطفال من الذهاب إلى المدرسة. انتبه جيدًا لنظامك الغذائي، وتأكد من أن قائمة طعامك تحتوي على المزيد من الخضراوات الورقية والفواكه..

برج العقرب مهنيا

سيحقق رواد الأعمال أرباحاً طائلة اليوم، وسيكون الباحثون عن عمل في انتظارهم ثروة طائلة. سيجني رجال الأعمال العاملون في قطاعات البناء والسيارات والإلكترونيات عائدات جيدة اليوم..

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

تجنب الخطوات المفاجئة - خذ وقتًا للمراجعة قبل اتخاذ القرار. قد تأتي فكرة جديدة من استراحة قصيرة أو محادثة، حافظ على ثباتك واستفد من بصرك، فهذا يُعزز الاحترام. احتفل بكل حل صغير.

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