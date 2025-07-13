وزير الزراعة: نستهدف الوصول بالصادرات إلى 12 مليار دولار

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، أننا نستهدف الوصول بالصادرات الزراعية هذا العام إلى 12 مليار دولار.

وتابع وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، في حوار لقناة اكسترا نيوز، مساء اليوم الأحد، أن تسريب الاسمدة قل بنسبة 90% الفترة الاخيرة وبعد الاجراءات التي تم اتخاذها، متابعا أن 3.5 مليون فدان ستضاف للرقعة الزراعية خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وأكمل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، في حوار لقناة اكسترا نيوز، مساء اليوم الأحد، أن الدولة تبنت خطة توسع أفقي ورأسي لاستصلاح الأراضي والتوسع في الرقعة الزراعية.