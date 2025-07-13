الزراعة: 9.5 مليون فدان مزروعة فعليًا.. والتوسع الزراعي استراتيجية مستمرة بتوجيهات رئاسية

أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يمتلك رؤية واضحة خلال السنوات العشر الماضية للنهوض بالقطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن هناك سياسة واضحة وخطة متكاملة للتوسع الأفقي والرأسي في الزراعة، يتم تنفيذها بالتنسيق الكامل بين وزارة الزراعة، ووزارة التموين، وجهاز مستقبل مصر.

وأوضح الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في لقاء مع الإعلامية لما جبريل، ببرنامج "ستديو إكسترا"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه الجهود ليست وليدة اللحظة، بل تأتي استكمالًا لما بدأ في السابق، انطلاقًا من قناعة الدولة بأن الأمن الغذائي مسألة حياة، مشيرًا إلى أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت طفرة كبيرة في مشروعات استصلاح الأراضي، وعلى رأسها مشروع المليون ونصف فدان، ومشروع مستقبل مصر.

وأضاف الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان : "بلغت المساحة المنزرعة فعليًا نحو 9.5 مليون فدان، تعادل فعليًا ما بين 15 إلى 16 مليون فدان من حيث الإنتاجية بفضل التوسع الرأسي واستخدام أحدث التقنيات الزراعية".

وأشار الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن هناك توسعات جارية حاليًا ضمن مشروع مستقبل مصر تصل إلى 2.2 مليون فدان، حيث بدأ الاستزراع في بعض هذه الأراضي، بالإضافة إلى مشروع "سنابل سونو" بمساحة 500 ألف فدان، ومشروعات التجمعات السيناوية التي تجاوزت 18 تجمعًا تخدم أكثر من 2500 أسرة، إلى جانب أكثر من 500 ألف فدان يجري استصلاحها في شبه جزيرة سيناء.

كما أشار الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى مشروعات أخرى في شمال توشكى تشمل استصلاح 300 ألف فدان، مؤكدًا أنه تفقد تلك المواقع، حيث تشارك عدة شركات في عمليات الاستصلاح، وتدير كل شركة ما بين 50 إلى 70 ألف فدان.

وشدد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على وجود منظومة عمل متكاملة بالتعاون بين جهاز مستقبل مصر، ومراكز البحوث الزراعية، ووزارة الزراعة، لضمان استدامة واستغلال هذه المساحات بالشكل الأمثل.