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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بهاء الدين: تحليل نتائج التعليم الفني يحدد قرارات التطوير والمناهج المقبلة

التعليم الفني
التعليم الفني
رنا عبد الرحمن

قال الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نتائج التعليم الفني تخضع لتحليل شامل عقب إعلانها، بهدف الوقوف على نسب النجاح والرسوب في كل تخصص، ومعرفة التخصصات التي شهدت انخفاضًا في الدرجات. 

وأكد أن هذا التحليل يُسهم بشكل مباشر في صياغة القرارات المتعلقة بتطوير المناهج وطرق التدريس خلال السنوات التالية.

وأضاف بهاء الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” المذاع على قناة “الحياة” وتقدّمه الإعلامية عزة مصطفى، أن التعليم الفني يتميز بطبيعة مختلفة، إذ تنقسم الامتحانات إلى شقين: نظري وعملي، حيث تُجرى الاختبارات العملية داخل الورش والمعامل تحت إشراف متخصصين من سوق العمل، وتُحتسب درجاتها ضمن المجموع النهائي للطالب.

وأشار إلى أن منهجية التعليم الفني قد تطورت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، بما يضمن ربطها بسوق العمل ومهارات الطلاب الفنية وقدرتهم على الالتحاق بالوظائف المناسبة.

كما لفت إلى أن التعليم الصناعي يضم عددًا كبيرًا من التخصصات، ويتم التعامل مع الطلاب والطالبات دون تمييز، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان قريبًا عن فترة التظلمات والتي ستُمنح لمدة 15 يومًا، بالإضافة إلى إعلان أسماء الطلاب المقررين دخول امتحانات الدور الثاني، بعد مرور 20 يومًا من الآن، وفقًا لقرارات وزير التربية والتعليم.

التعليم الفني مناهج سوق العمل وزير التربية والتعليم مصر

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