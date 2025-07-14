شوبير: محمد عمارة بعتلي تهديد على واتساب

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، تقدمه ببلاغ إلى النائب العام، ضد محمد عمارة، لاعب النادي الأهلي السابق، وذلك بسبب التهديد الذي أرسله الأخير له على “واتساب”.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "وصلني منذ قليل تهديد من الكابتن محمد عمارة على الواتساب لذلك سأتقدم يوم الثلاثاء بإذن الله ببلاغ لسيادة النائب العام للتحقيق في هذا التهديد".

وكان شوبير رد على تصريحات محمد عمارة عن غرفة ملابس النادي، حيث زعم الأخير أن هناك خلافات نشبت بين بعض لاعبي الأحمر.

وقال شوبير خلال تصريحات إعلامية عبر شاشة الأهلي مساء أمس الأحد: “الأهلي حزن على خسارة أفريقيا رغم الفوز بالدوري والسوبر، ويا كابتن عمارة فين غرفة الملابس المشتعلة؟ لو عندك معلومة قول”.

واستكمل: “يعني لو عندك معلومة قولنا، يعني زيزو كسر أوضة اللبس وتريزيجيه مسك المدرب ضربه وهكذا"، مشيرا: ”اللي أعرفه إن الاتهامات بتيجي من اللي عنده غيره وغل على الأهلي لكن مشوفتهاش بتيجي من ابناء الأهلي".